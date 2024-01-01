100 Katar riyalinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile QAR → MOP çevirin

1,000QR QAR = 2,199MOP$ MOP

20:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 QAR → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,19902,2044
Düşük2,19512,1933
Ortalama2,19662,1986
Değişim0.16%-0.03%
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1 QAR → MOP istatistikleri

QAR → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1990, en düşük 2,1951 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1966 oldu. QAR → MOP kurundaki değişiklik 0.16 değerindeydi.

QAR → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2044, en düşük 2,1933 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1986 oldu. QAR → MOP kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4111,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71360,2141198,2740,5630,6731.227,151,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

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QAR → EUR

QAR → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Makau Patakası
1 QAR2,19881 MOP
5 QAR10,99405 MOP
10 QAR21,98810 MOP
20 QAR43,97620 MOP
50 QAR109,94050 MOP
100 QAR219,88100 MOP
250 QAR549,70250 MOP
500 QAR1.099,40500 MOP
1000 QAR2.198,81000 MOP
2000 QAR4.397,62000 MOP
5000 QAR10.994,05000 MOP
10000 QAR21.988,10000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Katar Riyali
1 MOP0,45479 QAR
5 MOP2,27396 QAR
10 MOP4,54792 QAR
20 MOP9,09584 QAR
50 MOP22,73960 QAR
100 MOP45,47920 QAR
250 MOP113,69800 QAR
500 MOP227,39600 QAR
1000 MOP454,79200 QAR
2000 MOP909,58400 QAR
5000 MOP2.273,96000 QAR
10000 MOP4.547,92000 QAR