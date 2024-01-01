Moğol tugrikinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile MNT → CZK çevirin

1.000 mnt
6,97 czk

1.00000 MNT = 0.00697 CZK

12:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8559651.0746589.23761.45471.652160.94845518.3471
1 GBP1.1682711.25545104.2511.699441.930131.1080521.4338
1 USD0.930550.796527183.03881.353651.53740.8825517.0726
1 INR0.0112060.009592230.012042610.01630140.01851420.01062820.205598

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moğol tugrikinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MNT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MNT → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moğol tugriki için en iyi döviz çiftleri

MNT → USD

MNT → GBP

MNT → AUD

MNT → NZD

MNT → ZAR

MNT → EUR

MNT → INR

MNT → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 MNT0.00697 CZK
5 MNT0.03483 CZK
10 MNT0.06966 CZK
20 MNT0.13932 CZK
50 MNT0.34831 CZK
100 MNT0.69662 CZK
250 MNT1.74156 CZK
500 MNT3.48312 CZK
1000 MNT6.96623 CZK
2000 MNT13.93246 CZK
5000 MNT34.83115 CZK
10000 MNT69.66230 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Moğol Tugriki
1 CZK143.55000 MNT
5 CZK717.75000 MNT
10 CZK1435.50000 MNT
20 CZK2871.00000 MNT
50 CZK7177.50000 MNT
100 CZK14355.00000 MNT
250 CZK35887.50000 MNT
500 CZK71775.00000 MNT
1000 CZK143550.00000 MNT
2000 CZK287100.00000 MNT
5000 CZK717750.00000 MNT
10000 CZK1435500.00000 MNT