Myanmar kyatından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → SGD çevirin

1.000 mmk
0,64 sgd

1.00000 MMK = 0.00064 SGD

12:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD136.1341.353950.93071.5379919.00840.7965277.1936
1 THB0.027674810.03747020.02575710.04256350.5260530.02204370.199081
1 CAD0.7385826.687810.6874031.1359314.03920.5882995.31305
1 EUR1.0744538.82421.4547511.6524920.42360.855817.72916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Singapur Doları
1 MMK0.00064 SGD
5 MMK0.00320 SGD
10 MMK0.00641 SGD
20 MMK0.01282 SGD
50 MMK0.03204 SGD
100 MMK0.06409 SGD
250 MMK0.16021 SGD
500 MMK0.32043 SGD
1000 MMK0.64085 SGD
2000 MMK1.28171 SGD
5000 MMK3.20427 SGD
10000 MMK6.40854 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Myanmar Kyatı
1 SGD1560.42000 MMK
5 SGD7802.10000 MMK
10 SGD15604.20000 MMK
20 SGD31208.40000 MMK
50 SGD78021.00000 MMK
100 SGD156042.00000 MMK
250 SGD390105.00000 MMK
500 SGD780210.00000 MMK
1000 SGD1560420.00000 MMK
2000 SGD3120840.00000 MMK
5000 SGD7802100.00000 MMK
10000 SGD15604200.00000 MMK