bin Myanmar kyatından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile MMK → MDL çevirin

1.000 mmk
8,42 mdl

1,000K MMK = 0,008424L MDL

20:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → MDL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00850,0085
Düşük0,00840,0084
Ortalama0,00840,0084
Değişim-0.58%0.38%
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1 MMK → MDL istatistikleri

MMK → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0085, en düşük 0,0084 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0084 oldu. MMK → MDL kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

MMK → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0085, en düşük 0,0084 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0084 oldu. MMK → MDL kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5781,3880,9271,5418,280,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62510,6681,10913,1660,5665,218
1 EUR1,07938,3851,49811,66219,7220,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Moldova Leyi
1 MMK0,00842 MDL
5 MMK0,04212 MDL
10 MMK0,08424 MDL
20 MMK0,16849 MDL
50 MMK0,42122 MDL
100 MMK0,84243 MDL
250 MMK2,10609 MDL
500 MMK4,21217 MDL
1000 MMK8,42434 MDL
2000 MMK16,84868 MDL
5000 MMK42,12170 MDL
10000 MMK84,24340 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Myanmar Kyatı
1 MDL118,70400 MMK
5 MDL593,52000 MMK
10 MDL1.187,04000 MMK
20 MDL2.374,08000 MMK
50 MDL5.935,20000 MMK
100 MDL11.870,40000 MMK
250 MDL29.676,00000 MMK
500 MDL59.352,00000 MMK
1000 MDL118.704,00000 MMK
2000 MDL237.408,00000 MMK
5000 MDL593.520,00000 MMK
10000 MDL1.187.040,00000 MMK