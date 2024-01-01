20 Moldova leyinden Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile MDL → MMK çevirin

20 mdl
2.383,48 mmk

1,000L MDL = 119,2K MMK

13:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → MMK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → MMKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek119,2440119,6860
Düşük117,7850117,7850
Ortalama118,6696118,7954
Değişim0.98%0.02%
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1 MDL → MMK istatistikleri

MDL → MMK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 119,2440, en düşük 117,7850 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 118,6696 oldu. MDL → MMK kurundaki değişiklik 0.98 değerindeydi.

MDL → MMK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 119,6860, en düşük 117,7850 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 118,7954 oldu. MDL → MMK kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,2081,3851,53483,751,6771,336
1 GBP1,276123,2411,7681,958106,9022,1411,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,60,0920,073
1 CAD0,7220,56613,14611,10860,4671,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Myanmar Kyatı
1 MDL119,17400 MMK
5 MDL595,87000 MMK
10 MDL1.191,74000 MMK
20 MDL2.383,48000 MMK
50 MDL5.958,70000 MMK
100 MDL11.917,40000 MMK
250 MDL29.793,50000 MMK
500 MDL59.587,00000 MMK
1000 MDL119.174,00000 MMK
2000 MDL238.348,00000 MMK
5000 MDL595.870,00000 MMK
10000 MDL1.191.740,00000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Moldova Leyi
1 MMK0,00839 MDL
5 MMK0,04196 MDL
10 MMK0,08391 MDL
20 MMK0,16782 MDL
50 MMK0,41955 MDL
100 MMK0,83911 MDL
250 MMK2,09777 MDL
500 MMK4,19554 MDL
1000 MMK8,39108 MDL
2000 MMK16,78216 MDL
5000 MMK41,95540 MDL
10000 MMK83,91080 MDL