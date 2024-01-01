50 Myanmar kyatından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MMK → ILS çevirin

50 mmk
0,09 ils

1,000K MMK = 0,001807₪ ILS

22:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MMK → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MMK → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00180,0018
Düşük0,00170,0017
Ortalama0,00170,0018
Değişim0.79%2.59%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MMK → ILS istatistikleri

MMK → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0017 oldu. MMK → ILS kurundaki değişiklik 0.79 değerindeydi.

MMK → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0017 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0018 oldu. MMK → ILS kurundaki değişiklik 2.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5741,3880,9271,5418,2740,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63510,6681,10913,1690,5665,221
1 EUR1,07938,3861,49711,66119,7190,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Yeni İsrail Şekeli
1 MMK0,00181 ILS
5 MMK0,00903 ILS
10 MMK0,01807 ILS
20 MMK0,03613 ILS
50 MMK0,09033 ILS
100 MMK0,18065 ILS
250 MMK0,45163 ILS
500 MMK0,90326 ILS
1000 MMK1,80652 ILS
2000 MMK3,61304 ILS
5000 MMK9,03260 ILS
10000 MMK18,06520 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Myanmar Kyatı
1 ILS553,55100 MMK
5 ILS2.767,75500 MMK
10 ILS5.535,51000 MMK
20 ILS11.071,02000 MMK
50 ILS27.677,55000 MMK
100 ILS55.355,10000 MMK
250 ILS138.387,75000 MMK
500 ILS276.775,50000 MMK
1000 ILS553.551,00000 MMK
2000 ILS1.107.102,00000 MMK
5000 ILS2.767.755,00000 MMK
10000 ILS5.535.510,00000 MMK