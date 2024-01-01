bin Myanmar kyatından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile MMK → BAM çevirin

1.000 mmk
0,86 bam

1,000K MMK = 0,0008625KM BAM

21:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → BAM çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00090,0009
Düşük0,00090,0009
Ortalama0,00090,0009
Değişim-0.40%-0.19%
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1 MMK → BAM istatistikleri

MMK → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0009 oldu. MMK → BAM kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.

MMK → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0009, en düşük 0,0009 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0009 oldu. MMK → BAM kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5651,3880,9271,53818,2770,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63210,6681,10913,1720,5665,222
1 EUR1,07938,381,49711,6619,7230,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 MMK0,00086 BAM
5 MMK0,00431 BAM
10 MMK0,00862 BAM
20 MMK0,01725 BAM
50 MMK0,04312 BAM
100 MMK0,08625 BAM
250 MMK0,21562 BAM
500 MMK0,43125 BAM
1000 MMK0,86250 BAM
2000 MMK1,72500 BAM
5000 MMK4,31249 BAM
10000 MMK8,62498 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Myanmar Kyatı
1 BAM1.159,42000 MMK
5 BAM5.797,10000 MMK
10 BAM11.594,20000 MMK
20 BAM23.188,40000 MMK
50 BAM57.971,00000 MMK
100 BAM115.942,00000 MMK
250 BAM289.855,00000 MMK
500 BAM579.710,00000 MMK
1000 BAM1.159.420,00000 MMK
2000 BAM2.318.840,00000 MMK
5000 BAM5.797.100,00000 MMK
10000 BAM11.594.200,00000 MMK