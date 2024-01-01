1 Makedonya dinarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile MKD → GEL çevirin

1 mkd
0,05 gel

1,000ден MKD = 0,04756₾ GEL

19:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → GEL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04900,0503
Düşük0,04760,0467
Ortalama0,04810,0485
Değişim-2.48%1.70%
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1 MKD → GEL istatistikleri

MKD → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0490, en düşük 0,0476 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0481 oldu. MKD → GEL kurundaki değişiklik -2.48 değerindeydi.

MKD → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0503, en düşük 0,0467 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0485 oldu. MKD → GEL kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2691,3870,9261,6811,3371,5370,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17510,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,0819,7211,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Gürcistan Larisi
1 MKD0,04756 GEL
5 MKD0,23781 GEL
10 MKD0,47561 GEL
20 MKD0,95122 GEL
50 MKD2,37805 GEL
100 MKD4,75610 GEL
250 MKD11,89025 GEL
500 MKD23,78050 GEL
1000 MKD47,56100 GEL
2000 MKD95,12200 GEL
5000 MKD237,80500 GEL
10000 MKD475,61000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Makedonya Dinarı
1 GEL21,02560 MKD
5 GEL105,12800 MKD
10 GEL210,25600 MKD
20 GEL420,51200 MKD
50 GEL1.051,28000 MKD
100 GEL2.102,56000 MKD
250 GEL5.256,40000 MKD
500 GEL10.512,80000 MKD
1000 GEL21.025,60000 MKD
2000 GEL42.051,20000 MKD
5000 GEL105.128,00000 MKD
10000 GEL210.256,00000 MKD