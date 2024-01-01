10 Gürcistan larisinden Makedonya dinarına
Reel döviz kuru ile GEL → MKD çevirin
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|1 GEL → MKD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|20,9710
|21,4252
|Düşük
|20,4194
|19,8711
|Ortalama
|20,8068
|20,6427
|Değişim
|2.25%
|-1.95%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 GEL → MKD istatistikleri
GEL → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20,9710, en düşük 20,4194 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 20,8068 oldu. GEL → MKD kurundaki değişiklik 2.25 değerindeydi.
GEL → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,4252, en düşük 19,8711 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20,6427 oldu. GEL → MKD kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gürcistan larisinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Makedonya Dinarı
|1 GEL
|20,96570 MKD
|5 GEL
|104,82850 MKD
|10 GEL
|209,65700 MKD
|20 GEL
|419,31400 MKD
|50 GEL
|1.048,28500 MKD
|100 GEL
|2.096,57000 MKD
|250 GEL
|5.241,42500 MKD
|500 GEL
|10.482,85000 MKD
|1000 GEL
|20.965,70000 MKD
|2000 GEL
|41.931,40000 MKD
|5000 GEL
|104.828,50000 MKD
|10000 GEL
|209.657,00000 MKD