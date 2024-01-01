5.000 Gürcistan larisinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile GEL → MKD çevirin

5.000 gel
104.828,50 mkd

1,000₾ GEL = 20,97ден MKD

01:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek20,971021,4252
Düşük20,419419,8711
Ortalama20,806820,6427
Değişim2.25%-1.95%
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1 GEL → MKD istatistikleri

GEL → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20,9710, en düşük 20,4194 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 20,8068 oldu. GEL → MKD kurundaki değişiklik 2.25 değerindeydi.

GEL → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,4252, en düşük 19,8711 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20,6427 oldu. GEL → MKD kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6451,4961,6550,94920,22
1 GBP1,18711,286107,6171,7761,9651,12724,006
1 USD0,9230,778183,6861,3811,5280,87718,668
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Makedonya Dinarı
1 GEL20,96570 MKD
5 GEL104,82850 MKD
10 GEL209,65700 MKD
20 GEL419,31400 MKD
50 GEL1.048,28500 MKD
100 GEL2.096,57000 MKD
250 GEL5.241,42500 MKD
500 GEL10.482,85000 MKD
1000 GEL20.965,70000 MKD
2000 GEL41.931,40000 MKD
5000 GEL104.828,50000 MKD
10000 GEL209.657,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Gürcistan Larisi
1 MKD0,04770 GEL
5 MKD0,23848 GEL
10 MKD0,47697 GEL
20 MKD0,95394 GEL
50 MKD2,38485 GEL
100 MKD4,76969 GEL
250 MKD11,92423 GEL
500 MKD23,84845 GEL
1000 MKD47,69690 GEL
2000 MKD95,39380 GEL
5000 MKD238,48450 GEL
10000 MKD476,96900 GEL