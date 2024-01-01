Madagaskar ariarisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MGA → SAR çevirin

1.000 mga
0,83 sar

1.00000 MGA = 0.00083 SAR

12:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10.931351.354150.7970351.641091.3475519.02011.5387
1 EUR1.073711.453950.8557951.762041.4468620.42191.6521
1 CAD0.7384710.68778110.5885871.21190.99512614.04581.13628
1 GBP1.254651.16851.6989812.0591.690723.86361.93053

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Madagaskar ariarisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Arabistan Riyali
1 MGA0.00083 SAR
5 MGA0.00414 SAR
10 MGA0.00827 SAR
20 MGA0.01654 SAR
50 MGA0.04135 SAR
100 MGA0.08270 SAR
250 MGA0.20676 SAR
500 MGA0.41352 SAR
1000 MGA0.82704 SAR
2000 MGA1.65408 SAR
5000 MGA4.13520 SAR
10000 MGA8.27039 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Madagaskar Ariarisi
1 SAR1209.13000 MGA
5 SAR6045.65000 MGA
10 SAR12091.30000 MGA
20 SAR24182.60000 MGA
50 SAR60456.50000 MGA
100 SAR120913.00000 MGA
250 SAR302282.50000 MGA
500 SAR604565.00000 MGA
1000 SAR1209130.00000 MGA
2000 SAR2418260.00000 MGA
5000 SAR6045650.00000 MGA
10000 SAR12091300.00000 MGA