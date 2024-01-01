5 Arabistan riyalinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile SAR → MGA çevirin

5 sar
6.042 mga

1,000SR SAR = 1.208Ar MGA

09:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MGA çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.209,83001.209,8300
Düşük1.189,33001.178,5100
Ortalama1.198,22771.190,1578
Değişim0.50%2.50%
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1 SAR → MGA istatistikleri

SAR → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.209,8300, en düşük 1.189,3300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.198,2277 oldu. SAR → MGA kurundaki değişiklik 0.50 değerindeydi.

SAR → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.209,8300, en düşük 1.178,5100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.190,1578 oldu. SAR → MGA kurundaki değişiklik 2.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,756278,91,3880,92458,0521,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,358200,98710,66641,8341,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Madagaskar Ariarisi
1 SAR1.208,36000 MGA
5 SAR6.041,80000 MGA
10 SAR12.083,60000 MGA
20 SAR24.167,20000 MGA
50 SAR60.418,00000 MGA
100 SAR120.836,00000 MGA
250 SAR302.090,00000 MGA
500 SAR604.180,00000 MGA
1000 SAR1.208.360,00000 MGA
2000 SAR2.416.720,00000 MGA
5000 SAR6.041.800,00000 MGA
10000 SAR12.083.600,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Arabistan Riyali
1 MGA0,00083 SAR
5 MGA0,00414 SAR
10 MGA0,00828 SAR
20 MGA0,01655 SAR
50 MGA0,04138 SAR
100 MGA0,08276 SAR
250 MGA0,20689 SAR
500 MGA0,41379 SAR
1000 MGA0,82757 SAR
2000 MGA1,65514 SAR
5000 MGA4,13785 SAR
10000 MGA8,27570 SAR