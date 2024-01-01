20 Madagaskar ariarisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MGA → SAR çevirin

20 mga
0,02 sar

1,000Ar MGA = 0,0008269SR SAR

18:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → SAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00080,0008
Düşük0,00080,0008
Ortalama0,00080,0008
Değişim-1.58%-2.51%
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1 MGA → SAR istatistikleri

MGA → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0008 oldu. MGA → SAR kurundaki değişiklik -1.58 değerindeydi.

MGA → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0008 oldu. MGA → SAR kurundaki değişiklik -2.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7861,6821,33818,281,541
1 EUR1,07811,4980,8471,8141,44219,7131,662
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1631,11
1 GBP1,2731,181,76812,1411,70223,2661,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Arabistan Riyali
1 MGA0,00083 SAR
5 MGA0,00413 SAR
10 MGA0,00827 SAR
20 MGA0,01654 SAR
50 MGA0,04135 SAR
100 MGA0,08269 SAR
250 MGA0,20673 SAR
500 MGA0,41347 SAR
1000 MGA0,82693 SAR
2000 MGA1,65387 SAR
5000 MGA4,13467 SAR
10000 MGA8,26934 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Madagaskar Ariarisi
1 SAR1.209,29000 MGA
5 SAR6.046,45000 MGA
10 SAR12.092,90000 MGA
20 SAR24.185,80000 MGA
50 SAR60.464,50000 MGA
100 SAR120.929,00000 MGA
250 SAR302.322,50000 MGA
500 SAR604.645,00000 MGA
1000 SAR1.209.290,00000 MGA
2000 SAR2.418.580,00000 MGA
5000 SAR6.046.450,00000 MGA
10000 SAR12.092.900,00000 MGA