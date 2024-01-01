2.000 Moldova leyinden Euroya

Reel döviz kuru ile MDL → EUR çevirin

2.000 mdl
105,14 eur

1,000L MDL = 0,05257€ EUR

15:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MDL → EUR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MDL → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05260,0528
Düşük0,05180,0518
Ortalama0,05200,0523
Değişim0.60%-0.14%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MDL → EUR istatistikleri

MDL → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0526, en düşük 0,0518 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0520 oldu. MDL → EUR kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

MDL → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0528, en düşük 0,0518 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0523 oldu. MDL → EUR kurundaki değişiklik -0.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,181,3851,53483,7391,6771,337
1 GBP1,277123,2151,7681,958106,9312,1421,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6060,0920,074
1 CAD0,7220,56613,1311,10860,4771,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Euro
1 MDL0,05257 EUR
5 MDL0,26284 EUR
10 MDL0,52568 EUR
20 MDL1,05135 EUR
50 MDL2,62838 EUR
100 MDL5,25675 EUR
250 MDL13,14188 EUR
500 MDL26,28375 EUR
1000 MDL52,56750 EUR
2000 MDL105,13500 EUR
5000 MDL262,83750 EUR
10000 MDL525,67500 EUR
Çevrim kurları Euro / Moldova Leyi
1 EUR19,02320 MDL
5 EUR95,11600 MDL
10 EUR190,23200 MDL
20 EUR380,46400 MDL
50 EUR951,16000 MDL
100 EUR1.902,32000 MDL
250 EUR4.755,80000 MDL
500 EUR9.511,60000 MDL
1000 EUR19.023,20000 MDL
2000 EUR38.046,40000 MDL
5000 EUR95.116,00000 MDL
10000 EUR190.232,00000 MDL