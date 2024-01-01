50 Fas dirheminden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile MAD → UAH çevirin

50 mad
205,35 uah

1,000د.م. MAD = 4,107₴ UAH

15:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MAD → UAH çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MAD → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,19894,1989
Düşük4,05613,8993
Ortalama4,13274,0477
Değişim1.23%5.28%
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1 MAD → UAH istatistikleri

MAD → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,1989, en düşük 4,0561 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,1327 oldu. MAD → UAH kurundaki değişiklik 1.23 değerindeydi.

MAD → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,1989, en düşük 3,8993 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,0477 oldu. MAD → UAH kurundaki değişiklik 5.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8320,7820,9271,3841,5331,33618,144
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,26511,1851,7691,961,70923,201
1 EUR1,079655,9720,84411,4931,6541,44219,581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Ukrayna Grivnası
1 MAD4,10696 UAH
5 MAD20,53480 UAH
10 MAD41,06960 UAH
20 MAD82,13920 UAH
50 MAD205,34800 UAH
100 MAD410,69600 UAH
250 MAD1.026,74000 UAH
500 MAD2.053,48000 UAH
1000 MAD4.106,96000 UAH
2000 MAD8.213,92000 UAH
5000 MAD20.534,80000 UAH
10000 MAD41.069,60000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Fas Dirhemi
1 UAH0,24349 MAD
5 UAH1,21745 MAD
10 UAH2,43489 MAD
20 UAH4,86978 MAD
50 UAH12,17445 MAD
100 UAH24,34890 MAD
250 UAH60,87225 MAD
500 UAH121,74450 MAD
1000 UAH243,48900 MAD
2000 UAH486,97800 MAD
5000 UAH1.217,44500 MAD
10000 UAH2.434,89000 MAD