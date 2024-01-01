1 Fas dirheminden Panama balboasına

Reel döviz kuru ile MAD → PAB çevirin

1 mad
0,10 pab

1,000د.م. MAD = 0,1007B/. PAB

14:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10190,1019
Düşük0,10030,0995
Ortalama0,10140,1007
Değişim0.46%1.25%
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1 MAD → PAB istatistikleri

MAD → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1019, en düşük 0,1003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1014 oldu. MAD → PAB kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.

MAD → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1019, en düşük 0,0995 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1007 oldu. MAD → PAB kurundaki değişiklik 1.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,2210,780,9261,3821,5281,33718,132
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,12311,1861,7711,9591,71323,236
1 EUR1,08655,950,84311,4931,6511,44419,587

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Panama Balboası
1 MAD0,10073 PAB
5 MAD0,50366 PAB
10 MAD1,00732 PAB
20 MAD2,01464 PAB
50 MAD5,03660 PAB
100 MAD10,07320 PAB
250 MAD25,18300 PAB
500 MAD50,36600 PAB
1000 MAD100,73200 PAB
2000 MAD201,46400 PAB
5000 MAD503,66000 PAB
10000 MAD1.007,32000 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Fas Dirhemi
1 PAB9,92730 MAD
5 PAB49,63650 MAD
10 PAB99,27300 MAD
20 PAB198,54600 MAD
50 PAB496,36500 MAD
100 PAB992,73000 MAD
250 PAB2.481,82500 MAD
500 PAB4.963,65000 MAD
1000 PAB9.927,30000 MAD
2000 PAB19.854,60000 MAD
5000 PAB49.636,50000 MAD
10000 PAB99.273,00000 MAD