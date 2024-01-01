Lesotho lotisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile LSL → TRY çevirin

1.000 lsl
1.617,76 try

1.00000 LSL = 1.61776 TRY

11:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855451.0737589.16371.453911.65230.94842518.3272
1 GBP1.1689811.2552104.2311.69961.931521.1086921.4243
1 USD0.93130.796686183.03951.354051.538820.8832517.0684
1 INR0.01121530.009594060.012042510.01630610.01853110.01063650.205546

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Türk Lirası
1 LSL1.61776 TRY
5 LSL8.08880 TRY
10 LSL16.17760 TRY
20 LSL32.35520 TRY
50 LSL80.88800 TRY
100 LSL161.77600 TRY
250 LSL404.44000 TRY
500 LSL808.88000 TRY
1000 LSL1617.76000 TRY
2000 LSL3235.52000 TRY
5000 LSL8088.80000 TRY
10000 LSL16177.60000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Lesotho Lotisi
1 TRY0.61814 LSL
5 TRY3.09070 LSL
10 TRY6.18139 LSL
20 TRY12.36278 LSL
50 TRY30.90695 LSL
100 TRY61.81390 LSL
250 TRY154.53475 LSL
500 TRY309.06950 LSL
1000 TRY618.13900 LSL
2000 TRY1236.27800 LSL
5000 TRY3090.69500 LSL
10000 TRY6181.39000 LSL