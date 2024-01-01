50 Lesotho lotisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile LSL → TRY çevirin

50 lsl
91,03 try

1,000L LSL = 1,821TL TRY

11:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,84071,8407
Düşük1,75061,7025
Ortalama1,80661,7777
Değişim3.98%4.17%
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1 LSL → TRY istatistikleri

LSL → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8407, en düşük 1,7506 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8066 oldu. LSL → TRY kurundaki değişiklik 3.98 değerindeydi.

LSL → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8407, en düşük 1,7025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7777 oldu. LSL → TRY kurundaki değişiklik 4.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3721,4921,6510,94719,986
1 GBP1,18511,279107,1121,7681,9571,12323,688
1 USD0,9270,782183,741,3821,530,87818,519
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Türk Lirası
1 LSL1,82050 TRY
5 LSL9,10250 TRY
10 LSL18,20500 TRY
20 LSL36,41000 TRY
50 LSL91,02500 TRY
100 LSL182,05000 TRY
250 LSL455,12500 TRY
500 LSL910,25000 TRY
1000 LSL1.820,50000 TRY
2000 LSL3.641,00000 TRY
5000 LSL9.102,50000 TRY
10000 LSL18.205,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Lesotho Lotisi
1 TRY0,54930 LSL
5 TRY2,74650 LSL
10 TRY5,49300 LSL
20 TRY10,98600 LSL
50 TRY27,46500 LSL
100 TRY54,93000 LSL
250 TRY137,32500 LSL
500 TRY274,65000 LSL
1000 TRY549,30000 LSL
2000 TRY1.098,60000 LSL
5000 TRY2.746,50000 LSL
10000 TRY5.493,00000 LSL