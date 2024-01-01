Lesotho lotisinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile LSL → GEL çevirin

1.000 lsl
139,13 gel

1.00000 LSL = 0.13913 GEL

11:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554251.0738589.17921.453831.65170.9484218.3277
1 GBP1.1690111.25535104.2521.699561.930861.1087121.4254
1 USD0.931250.796591183.04621.353851.538110.883217.0673
1 INR0.01121340.009592140.012041510.01630240.01852110.0106350.205516

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Gürcistan Larisi
1 LSL0.13913 GEL
5 LSL0.69563 GEL
10 LSL1.39126 GEL
20 LSL2.78252 GEL
50 LSL6.95630 GEL
100 LSL13.91260 GEL
250 LSL34.78150 GEL
500 LSL69.56300 GEL
1000 LSL139.12600 GEL
2000 LSL278.25200 GEL
5000 LSL695.63000 GEL
10000 LSL1391.26000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Lesotho Lotisi
1 GEL7.18772 LSL
5 GEL35.93860 LSL
10 GEL71.87720 LSL
20 GEL143.75440 LSL
50 GEL359.38600 LSL
100 GEL718.77200 LSL
250 GEL1796.93000 LSL
500 GEL3593.86000 LSL
1000 GEL7187.72000 LSL
2000 GEL14375.44000 LSL
5000 GEL35938.60000 LSL
10000 GEL71877.20000 LSL