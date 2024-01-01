20 Lesotho lotisinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile LSL → GEL çevirin

20 lsl
2,98 gel

1,000L LSL = 0,1489₾ GEL

10:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15170,1574
Düşük0,14740,1440
Ortalama0,14960,1506
Değişim-0.96%2.92%
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1 LSL → GEL istatistikleri

LSL → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1517, en düşük 0,1474 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1496 oldu. LSL → GEL kurundaki değişiklik -0.96 değerindeydi.

LSL → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1574, en düşük 0,1440 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1506 oldu. LSL → GEL kurundaki değişiklik 2.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3251,4911,6520,94620,094
1 GBP1,18511,2781071,7671,9571,12123,804
1 USD0,9270,783183,7351,3831,5310,87718,628
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Gürcistan Larisi
1 LSL0,14893 GEL
5 LSL0,74464 GEL
10 LSL1,48927 GEL
20 LSL2,97854 GEL
50 LSL7,44635 GEL
100 LSL14,89270 GEL
250 LSL37,23175 GEL
500 LSL74,46350 GEL
1000 LSL148,92700 GEL
2000 LSL297,85400 GEL
5000 LSL744,63500 GEL
10000 LSL1.489,27000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Lesotho Lotisi
1 GEL6,71469 LSL
5 GEL33,57345 LSL
10 GEL67,14690 LSL
20 GEL134,29380 LSL
50 GEL335,73450 LSL
100 GEL671,46900 LSL
250 GEL1.678,67250 LSL
500 GEL3.357,34500 LSL
1000 GEL6.714,69000 LSL
2000 GEL13.429,38000 LSL
5000 GEL33.573,45000 LSL
10000 GEL67.146,90000 LSL