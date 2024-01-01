5 Gürcistan larisinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile GEL → LSL çevirin

5 gel
33,54 lsl

1,000₾ GEL = 6,708L LSL

01:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 GEL → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,78216,9428
Düşük6,59176,3521
Ortalama6,68666,6450
Değişim0.87%-2.94%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 GEL → LSL istatistikleri

GEL → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,7821, en düşük 6,5917 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,6866 oldu. GEL → LSL kurundaki değişiklik 0.87 değerindeydi.

GEL → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,9428, en düşük 6,3521 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,6450 oldu. GEL → LSL kurundaki değişiklik -2.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6441,4961,6570,9520,214
1 GBP1,18711,286107,5991,7761,9671,12723,995
1 USD0,9230,778183,6891,3811,530,87718,663
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Lesotho Lotisi
1 GEL6,70786 LSL
5 GEL33,53930 LSL
10 GEL67,07860 LSL
20 GEL134,15720 LSL
50 GEL335,39300 LSL
100 GEL670,78600 LSL
250 GEL1.676,96500 LSL
500 GEL3.353,93000 LSL
1000 GEL6.707,86000 LSL
2000 GEL13.415,72000 LSL
5000 GEL33.539,30000 LSL
10000 GEL67.078,60000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Gürcistan Larisi
1 LSL0,14908 GEL
5 LSL0,74539 GEL
10 LSL1,49079 GEL
20 LSL2,98158 GEL
50 LSL7,45395 GEL
100 LSL14,90790 GEL
250 LSL37,26975 GEL
500 LSL74,53950 GEL
1000 LSL149,07900 GEL
2000 LSL298,15800 GEL
5000 LSL745,39500 GEL
10000 LSL1.490,79000 GEL