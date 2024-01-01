5.000 Sri Lanka rupisinden Nikaragua kordobasına
Reel döviz kuru ile LKR → NIO çevirin
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|1 LKR → NIO
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,1221
|0,1242
|Düşük
|0,1210
|0,1205
|Ortalama
|0,1215
|0,1218
|Değişim
|0.26%
|-1.68%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LKR → NIO istatistikleri
LKR → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1221, en düşük 0,1210 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1215 oldu. LKR → NIO kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.
LKR → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1242, en düşük 0,1205 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1218 oldu. LKR → NIO kurundaki değişiklik -1.68 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Sri Lanka Rupisi
|1 NIO
|8,20831 LKR
|5 NIO
|41,04155 LKR
|10 NIO
|82,08310 LKR
|20 NIO
|164,16620 LKR
|50 NIO
|410,41550 LKR
|100 NIO
|820,83100 LKR
|250 NIO
|2.052,07750 LKR
|500 NIO
|4.104,15500 LKR
|1000 NIO
|8.208,31000 LKR
|2000 NIO
|16.416,62000 LKR
|5000 NIO
|41.041,55000 LKR
|10000 NIO
|82.083,10000 LKR