10 Sri Lanka rupisinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile LKR → NIO çevirin

10 lkr
1,22 nio

1,000Sr LKR = 0,1218C$ NIO

07:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12210,1242
Düşük0,12100,1205
Ortalama0,12150,1218
Değişim0.26%-1.68%
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1 LKR → NIO istatistikleri

LKR → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1221, en düşük 0,1210 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1215 oldu. LKR → NIO kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.

LKR → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1242, en düşük 0,1205 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1218 oldu. LKR → NIO kurundaki değişiklik -1.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7161,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5831,1090,6690,9682,658
1 GBP1,281,7691107,1691,9611,1841,7124,702
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

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Sri Lanka rupisinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Nikaragua Kordobası
1 LKR0,12183 NIO
5 LKR0,60914 NIO
10 LKR1,21828 NIO
20 LKR2,43656 NIO
50 LKR6,09140 NIO
100 LKR12,18280 NIO
250 LKR30,45700 NIO
500 LKR60,91400 NIO
1000 LKR121,82800 NIO
2000 LKR243,65600 NIO
5000 LKR609,14000 NIO
10000 LKR1.218,28000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Sri Lanka Rupisi
1 NIO8,20831 LKR
5 NIO41,04155 LKR
10 NIO82,08310 LKR
20 NIO164,16620 LKR
50 NIO410,41550 LKR
100 NIO820,83100 LKR
250 NIO2.052,07750 LKR
500 NIO4.104,15500 LKR
1000 NIO8.208,31000 LKR
2000 NIO16.416,62000 LKR
5000 NIO41.041,55000 LKR
10000 NIO82.083,10000 LKR