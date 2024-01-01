250 Lübnan lirasından Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile LBP → SZL çevirin

250 lbp
0,05 szl

1,000ل.ل. LBP = 0,0002037L SZL

04:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim-1.96%-1.45%
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1 LBP → SZL istatistikleri

LBP → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. LBP → SZL kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

LBP → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. LBP → SZL kurundaki değişiklik -1.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5320,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2050,563
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8530,463
1 AUD0,6530,9011,09710,6030,87211,9050,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Svaziland Lilangenisi
1 LBP0,00020 SZL
5 LBP0,00102 SZL
10 LBP0,00204 SZL
20 LBP0,00407 SZL
50 LBP0,01019 SZL
100 LBP0,02037 SZL
250 LBP0,05093 SZL
500 LBP0,10186 SZL
1000 LBP0,20371 SZL
2000 LBP0,40742 SZL
5000 LBP1,01856 SZL
10000 LBP2,03711 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Lübnan Lirası
1 SZL4.908,92000 LBP
5 SZL24.544,60000 LBP
10 SZL49.089,20000 LBP
20 SZL98.178,40000 LBP
50 SZL245.446,00000 LBP
100 SZL490.892,00000 LBP
250 SZL1.227.230,00000 LBP
500 SZL2.454.460,00000 LBP
1000 SZL4.908.920,00000 LBP
2000 SZL9.817.840,00000 LBP
5000 SZL24.544.600,00000 LBP
10000 SZL49.089.200,00000 LBP