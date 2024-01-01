100 Lübnan lirasından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile LBP → MZN çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0007136MT MZN

05:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → MZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MZN
1 LBP → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00070,0007
Ortalama0,00070,0007
Değişim0.24%0.02%
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1 LBP → MZN istatistikleri

LBP → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0007 oldu. LBP → MZN kurundaki değişiklik 0.24 değerindeydi.

LBP → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0007 oldu. LBP → MZN kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - MZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5470,9491,34318,1480,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95412,8820,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6320,464
1 AUD0,6460,9111,10310,6130,86811,7310,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Mozambik Metikali
1 LBP0,00071 MZN
5 LBP0,00357 MZN
10 LBP0,00714 MZN
20 LBP0,01427 MZN
50 LBP0,03568 MZN
100 LBP0,07136 MZN
250 LBP0,17839 MZN
500 LBP0,35678 MZN
1000 LBP0,71355 MZN
2000 LBP1,42710 MZN
5000 LBP3,56775 MZN
10000 LBP7,13550 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Lübnan Lirası
1 MZN1.401,44000 LBP
5 MZN7.007,20000 LBP
10 MZN14.014,40000 LBP
20 MZN28.028,80000 LBP
50 MZN70.072,00000 LBP
100 MZN140.144,00000 LBP
250 MZN350.360,00000 LBP
500 MZN700.720,00000 LBP
1000 MZN1.401.440,00000 LBP
2000 MZN2.802.880,00000 LBP
5000 MZN7.007.200,00000 LBP
10000 MZN14.014.400,00000 LBP