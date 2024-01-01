10 bin Lübnan lirasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile LBP → BGN çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00002073лв BGN

02:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 LBP → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim3.09%5.51%
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1 LBP → BGN istatistikleri

LBP → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → BGN kurundaki değişiklik 3.09 değerindeydi.

LBP → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → BGN kurundaki değişiklik 5.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7081,5460,9491,34318,1410,792
1 CAD0,7111,2131,0980,6740,95312,880,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78610,6220,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86811,7310,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Bulgar Levası
1 LBP0,00002 BGN
5 LBP0,00010 BGN
10 LBP0,00021 BGN
20 LBP0,00041 BGN
50 LBP0,00104 BGN
100 LBP0,00207 BGN
250 LBP0,00518 BGN
500 LBP0,01036 BGN
1000 LBP0,02073 BGN
2000 LBP0,04146 BGN
5000 LBP0,10364 BGN
10000 LBP0,20728 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Lübnan Lirası
1 BGN48.243,70000 LBP
5 BGN241.218,50000 LBP
10 BGN482.437,00000 LBP
20 BGN964.874,00000 LBP
50 BGN2.412.185,00000 LBP
100 BGN4.824.370,00000 LBP
250 BGN12.060.925,00000 LBP
500 BGN24.121.850,00000 LBP
1000 BGN48.243.700,00000 LBP
2000 BGN96.487.400,00000 LBP
5000 BGN241.218.500,00000 LBP
10000 BGN482.437.000,00000 LBP