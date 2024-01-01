5.000 Kazakistan tengesinden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → TTD çevirin

1,000₸ KZT = 0,01364TT$ TTD

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → TTD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TTD
1 KZT → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01410,0142
Düşük0,01360,0136
Ortalama0,01380,0140
Değişim-2.94%-4.00%
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1 KZT → TTD istatistikleri

KZT → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0141, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0138 oldu. KZT → TTD kurundaki değişiklik -2.94 değerindeydi.

KZT → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0142, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0140 oldu. KZT → TTD kurundaki değişiklik -4.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,34118,1410,9490,7911,7051,545
1 CAD0,71110,95312,8910,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7461,049113,5250,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Trinidad ve Tobago Doları
1 KZT0,01364 TTD
5 KZT0,06819 TTD
10 KZT0,13639 TTD
20 KZT0,27278 TTD
50 KZT0,68195 TTD
100 KZT1,36389 TTD
250 KZT3,40973 TTD
500 KZT6,81945 TTD
1000 KZT13,63890 TTD
2000 KZT27,27780 TTD
5000 KZT68,19450 TTD
10000 KZT136,38900 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Kazakistan Tengesi
1 TTD73,31990 KZT
5 TTD366,59950 KZT
10 TTD733,19900 KZT
20 TTD1.466,39800 KZT
50 TTD3.665,99500 KZT
100 TTD7.331,99000 KZT
250 TTD18.329,97500 KZT
500 TTD36.659,95000 KZT
1000 TTD73.319,90000 KZT
2000 TTD146.639,80000 KZT
5000 TTD366.599,50000 KZT
10000 TTD733.199,00000 KZT