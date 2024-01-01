Kazakistan tengesinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile KZT → SAR çevirin

1.000 kzt
8,36 sar

1.00000 KZT = 0.00836 SAR

10:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353751.3472519.00690.93160.7964641.642851.53953
1 CAD0.73868910.99519914.04020.6881450.5883391.213551.13723
1 SGD0.7422531.00482114.10790.6914650.5911771.219411.14272
1 ZAR0.05261260.07122410.070882210.04901250.04190390.08643420.0809983

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Arabistan Riyali
1 KZT0.00836 SAR
5 KZT0.04179 SAR
10 KZT0.08358 SAR
20 KZT0.16716 SAR
50 KZT0.41791 SAR
100 KZT0.83582 SAR
250 KZT2.08955 SAR
500 KZT4.17910 SAR
1000 KZT8.35820 SAR
2000 KZT16.71640 SAR
5000 KZT41.79100 SAR
10000 KZT83.58200 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kazakistan Tengesi
1 SAR119.64300 KZT
5 SAR598.21500 KZT
10 SAR1196.43000 KZT
20 SAR2392.86000 KZT
50 SAR5982.15000 KZT
100 SAR11964.30000 KZT
250 SAR29910.75000 KZT
500 SAR59821.50000 KZT
1000 SAR119643.00000 KZT
2000 SAR239286.00000 KZT
5000 SAR598215.00000 KZT
10000 SAR1196430.00000 KZT