5.000 Kazakistan tengesinden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile KZT → RWF çevirin

1,000₸ KZT = 2,758R₣ RWF

00:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → RWF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RWF
1 KZT → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,80742,8250
Düşük2,75162,7357
Ortalama2,77922,7817
Değişim-1.73%-1.03%
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1 KZT → RWF istatistikleri

KZT → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,8074, en düşük 2,7516 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7792 oldu. KZT → RWF kurundaki değişiklik -1.73 değerindeydi.

KZT → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,8250, en düşük 2,7357 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7817 oldu. KZT → RWF kurundaki değişiklik -1.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - RWF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,3418,1350,9480,7911,7031,544
1 CAD0,7110,95212,8810,6730,5621,2091,097
1 SGD0,7461,05113,530,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Ruanda Frangı
1 KZT2,75838 RWF
5 KZT13,79190 RWF
10 KZT27,58380 RWF
20 KZT55,16760 RWF
50 KZT137,91900 RWF
100 KZT275,83800 RWF
250 KZT689,59500 RWF
500 KZT1.379,19000 RWF
1000 KZT2.758,38000 RWF
2000 KZT5.516,76000 RWF
5000 KZT13.791,90000 RWF
10000 KZT27.583,80000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Kazakistan Tengesi
1 RWF0,36253 KZT
5 RWF1,81266 KZT
10 RWF3,62532 KZT
20 RWF7,25064 KZT
50 RWF18,12660 KZT
100 RWF36,25320 KZT
250 RWF90,63300 KZT
500 RWF181,26600 KZT
1000 RWF362,53200 KZT
2000 RWF725,06400 KZT
5000 RWF1.812,66000 KZT
10000 RWF3.625,32000 KZT