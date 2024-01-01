bin Kazakistan tengesinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile KZT → PEN çevirin

1,000₸ KZT = 0,007657S/. PEN

20:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → PEN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PEN
1 KZT → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00780,0080
Düşük0,00760,0076
Ortalama0,00770,0078
Değişim-1.59%-2.78%
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1 KZT → PEN istatistikleri

KZT → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0078, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0077 oldu. KZT → PEN kurundaki değişiklik -1.59 değerindeydi.

KZT → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0080, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0078 oldu. KZT → PEN kurundaki değişiklik -2.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,3418,1390,9480,7911,7031,545
1 CAD0,7110,95212,8820,6730,5621,2091,097
1 SGD0,7461,05113,5330,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Peru Nuevo Solü
1 KZT0,00766 PEN
5 KZT0,03828 PEN
10 KZT0,07657 PEN
20 KZT0,15314 PEN
50 KZT0,38284 PEN
100 KZT0,76568 PEN
250 KZT1,91421 PEN
500 KZT3,82842 PEN
1000 KZT7,65684 PEN
2000 KZT15,31368 PEN
5000 KZT38,28420 PEN
10000 KZT76,56840 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Kazakistan Tengesi
1 PEN130,60200 KZT
5 PEN653,01000 KZT
10 PEN1.306,02000 KZT
20 PEN2.612,04000 KZT
50 PEN6.530,10000 KZT
100 PEN13.060,20000 KZT
250 PEN32.650,50000 KZT
500 PEN65.301,00000 KZT
1000 PEN130.602,00000 KZT
2000 PEN261.204,00000 KZT
5000 PEN653.010,00000 KZT
10000 PEN1.306.020,00000 KZT