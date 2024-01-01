5.000 Kazakistan tengesinden Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile KZT → MNT çevirin

1,000₸ KZT = 6,874₮ MNT

20:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → MNT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MNT
1 KZT → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,03397,1040
Düşük6,86006,8600
Ortalama6,94826,9968
Değişim-2.18%-3.24%
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1 KZT → MNT istatistikleri

KZT → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,0339, en düşük 6,8600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,9482 oldu. KZT → MNT kurundaki değişiklik -2.18 değerindeydi.

KZT → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,1040, en düşük 6,8600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,9968 oldu. KZT → MNT kurundaki değişiklik -3.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - MNT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1430,9490,7921,7041,546
1 CAD0,7110,95212,8830,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,05113,5250,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Moğol Tugriki
1 KZT6,87364 MNT
5 KZT34,36820 MNT
10 KZT68,73640 MNT
20 KZT137,47280 MNT
50 KZT343,68200 MNT
100 KZT687,36400 MNT
250 KZT1.718,41000 MNT
500 KZT3.436,82000 MNT
1000 KZT6.873,64000 MNT
2000 KZT13.747,28000 MNT
5000 KZT34.368,20000 MNT
10000 KZT68.736,40000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Kazakistan Tengesi
1 MNT0,14548 KZT
5 MNT0,72742 KZT
10 MNT1,45483 KZT
20 MNT2,90966 KZT
50 MNT7,27415 KZT
100 MNT14,54830 KZT
250 MNT36,37075 KZT
500 MNT72,74150 KZT
1000 MNT145,48300 KZT
2000 MNT290,96600 KZT
5000 MNT727,41500 KZT
10000 MNT1.454,83000 KZT