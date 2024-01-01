5 Kazakistan tengesinden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → BZD çevirin

1,000₸ KZT = 0,004027BZ$ BZD

22:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → BZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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BZD
1 KZT → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00410,0042
Düşük0,00400,0040
Ortalama0,00410,0041
Değişim-2.81%-3.77%
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1 KZT → BZD istatistikleri

KZT → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0040 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0041 oldu. KZT → BZD kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

KZT → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0042, en düşük 0,0040 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0041 oldu. KZT → BZD kurundaki değişiklik -3.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - BZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1920,9490,7921,7051,548
1 CAD0,7110,95312,9150,6740,5621,211,099
1 SGD0,7451,05113,5560,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Belize Doları
1 KZT0,00403 BZD
5 KZT0,02013 BZD
10 KZT0,04027 BZD
20 KZT0,08053 BZD
50 KZT0,20134 BZD
100 KZT0,40267 BZD
250 KZT1,00669 BZD
500 KZT2,01337 BZD
1000 KZT4,02674 BZD
2000 KZT8,05348 BZD
5000 KZT20,13370 BZD
10000 KZT40,26740 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Kazakistan Tengesi
1 BZD248,34000 KZT
5 BZD1.241,70000 KZT
10 BZD2.483,40000 KZT
20 BZD4.966,80000 KZT
50 BZD12.417,00000 KZT
100 BZD24.834,00000 KZT
250 BZD62.085,00000 KZT
500 BZD124.170,00000 KZT
1000 BZD248.340,00000 KZT
2000 BZD496.680,00000 KZT
5000 BZD1.241.700,00000 KZT
10000 BZD2.483.400,00000 KZT