100 Kazakistan tengesinden Aruba florinine

Reel döviz kuru ile KZT → AWG çevirin

1,000₸ KZT = 0,003604ƒ AWG

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → AWG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AWG
1 KZT → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00370,0038
Düşük0,00360,0036
Ortalama0,00370,0037
Değişim-2.81%-3.77%
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1 KZT → AWG istatistikleri

KZT → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0037, en düşük 0,0036 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0037 oldu. KZT → AWG kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

KZT → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0038, en düşük 0,0036 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0037 oldu. KZT → AWG kurundaki değişiklik -3.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - AWG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1780,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,90,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,05113,540,7070,5911,2711,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Aruba Florini
1 KZT0,00360 AWG
5 KZT0,01802 AWG
10 KZT0,03604 AWG
20 KZT0,07208 AWG
50 KZT0,18020 AWG
100 KZT0,36039 AWG
250 KZT0,90098 AWG
500 KZT1,80197 AWG
1000 KZT3,60393 AWG
2000 KZT7,20786 AWG
5000 KZT18,01965 AWG
10000 KZT36,03930 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Kazakistan Tengesi
1 AWG277,47500 KZT
5 AWG1.387,37500 KZT
10 AWG2.774,75000 KZT
20 AWG5.549,50000 KZT
50 AWG13.873,75000 KZT
100 AWG27.747,50000 KZT
250 AWG69.368,75000 KZT
500 AWG138.737,50000 KZT
1000 AWG277.475,00000 KZT
2000 AWG554.950,00000 KZT
5000 AWG1.387.375,00000 KZT
10000 AWG2.774.750,00000 KZT