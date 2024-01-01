50 Cayman Adaları dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile KYD → MUR çevirin

1,000$ KYD = 57,57₨ MUR

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 KYD → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek57,570157,5701
Düşük55,899455,6327
Ortalama56,525556,3301
Değişim1.57%2.02%
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1 KYD → MUR istatistikleri

KYD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 57,5701, en düşük 55,8994 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 56,5255 oldu. KYD → MUR kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

KYD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 57,5701, en düşük 55,6327 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 56,3301 oldu. KYD → MUR kurundaki değişiklik 2.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,181,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41419,1441,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,5431,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Mauritius Rupisi
1 KYD57,57010 MUR
5 KYD287,85050 MUR
10 KYD575,70100 MUR
20 KYD1.151,40200 MUR
50 KYD2.878,50500 MUR
100 KYD5.757,01000 MUR
250 KYD14.392,52500 MUR
500 KYD28.785,05000 MUR
1000 KYD57.570,10000 MUR
2000 KYD115.140,20000 MUR
5000 KYD287.850,50000 MUR
10000 KYD575.701,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Cayman Adaları Doları
1 MUR0,01737 KYD
5 MUR0,08685 KYD
10 MUR0,17370 KYD
20 MUR0,34740 KYD
50 MUR0,86851 KYD
100 MUR1,73701 KYD
250 MUR4,34253 KYD
500 MUR8,68505 KYD
1000 MUR17,37010 KYD
2000 MUR34,74020 KYD
5000 MUR86,85050 KYD
10000 MUR173,70100 KYD