50 Cayman Adaları dolarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile KYD → BGN çevirin

1,000$ KYD = 2,264лв BGN

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 KYD → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,26562,2656
Düşük2,18242,1313
Ortalama2,21542,1750
Değişim3.12%5.21%
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1 KYD → BGN istatistikleri

KYD → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2656, en düşük 2,1824 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2154 oldu. KYD → BGN kurundaki değişiklik 3.12 değerindeydi.

KYD → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2656, en düşük 2,1313 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1750 oldu. KYD → BGN kurundaki değişiklik 5.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1831,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,96311,41319,1481,6291,4830,834
1 SGD0,74562,9510,708113,5491,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

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KYD → SGD

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KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Bulgar Levası
1 KYD2,26372 BGN
5 KYD11,31860 BGN
10 KYD22,63720 BGN
20 KYD45,27440 BGN
50 KYD113,18600 BGN
100 KYD226,37200 BGN
250 KYD565,93000 BGN
500 KYD1.131,86000 BGN
1000 KYD2.263,72000 BGN
2000 KYD4.527,44000 BGN
5000 KYD11.318,60000 BGN
10000 KYD22.637,20000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Cayman Adaları Doları
1 BGN0,44175 KYD
5 BGN2,20876 KYD
10 BGN4,41751 KYD
20 BGN8,83502 KYD
50 BGN22,08755 KYD
100 BGN44,17510 KYD
250 BGN110,43775 KYD
500 BGN220,87550 KYD
1000 BGN441,75100 KYD
2000 BGN883,50200 KYD
5000 BGN2.208,75500 KYD
10000 BGN4.417,51000 KYD