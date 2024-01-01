5.000 Kuveyt dinarından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile KWD → PGK çevirin

1,000ك KWD = 12,88K PGK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → PGK çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

PGK
1 KWD → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,901212,9012
Düşük12,808912,6168
Ortalama12,863612,8072
Değişim0.58%1.31%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → PGK istatistikleri

KWD → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,9012, en düşük 12,8089 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,8636 oldu. KWD → PGK kurundaki değişiklik 0.58 değerindeydi.

KWD → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,9012, en düşük 12,6168 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,8072 oldu. KWD → PGK kurundaki değişiklik 1.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Papua Yeni Gine Kinası
1 KWD12,88290 PGK
5 KWD64,41450 PGK
10 KWD128,82900 PGK
20 KWD257,65800 PGK
50 KWD644,14500 PGK
100 KWD1.288,29000 PGK
250 KWD3.220,72500 PGK
500 KWD6.441,45000 PGK
1000 KWD12.882,90000 PGK
2000 KWD25.765,80000 PGK
5000 KWD64.414,50000 PGK
10000 KWD128.829,00000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Kuveyt Dinarı
1 PGK0,07762 KWD
5 PGK0,38811 KWD
10 PGK0,77622 KWD
20 PGK1,55244 KWD
50 PGK3,88111 KWD
100 PGK7,76221 KWD
250 PGK19,40553 KWD
500 PGK38,81105 KWD
1000 PGK77,62210 KWD
2000 PGK155,24420 KWD
5000 PGK388,11050 KWD
10000 PGK776,22100 KWD