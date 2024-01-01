10 Kuveyt dinarından Macar forintine
Reel döviz kuru ile KWD → HUF çevirin
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KWD → HUF çevrim grafiği
1 KWD = 1.259,91000 HUF
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|1 KWD → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|1.259,9100
|1.259,9100
|Düşük
|1.201,2200
|1.150,7600
|Ortalama
|1.228,8343
|1.190,4283
|Değişim
|4.89%
|8.32%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KWD → HUF istatistikleri
KWD → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.259,9100, en düşük 1.201,2200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.228,8343 oldu. KWD → HUF kurundaki değişiklik 4.89 değerindeydi.
KWD → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.259,9100, en düşük 1.150,7600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.190,4283 oldu. KWD → HUF kurundaki değişiklik 8.32 değerindeydi.
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Kuveyt dinarından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Macar Forinti
|1 KWD
|1.259,91000 HUF
|5 KWD
|6.299,55000 HUF
|10 KWD
|12.599,10000 HUF
|20 KWD
|25.198,20000 HUF
|50 KWD
|62.995,50000 HUF
|100 KWD
|125.991,00000 HUF
|250 KWD
|314.977,50000 HUF
|500 KWD
|629.955,00000 HUF
|1000 KWD
|1.259.910,00000 HUF
|2000 KWD
|2.519.820,00000 HUF
|5000 KWD
|6.299.550,00000 HUF
|10000 KWD
|12.599.100,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Kuveyt Dinarı
|2000 HUF
|1,58741 KWD
|5000 HUF
|3,96853 KWD
|10000 HUF
|7,93705 KWD
|15000 HUF
|11,90558 KWD
|20000 HUF
|15,87410 KWD
|30000 HUF
|23,81115 KWD
|40000 HUF
|31,74820 KWD
|50000 HUF
|39,68525 KWD
|60000 HUF
|47,62230 KWD
|100000 HUF
|79,37050 KWD
|150000 HUF
|119,05575 KWD
|200000 HUF
|158,74100 KWD