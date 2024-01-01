bin Kuveyt dinarından Macar forintine

Reel döviz kuru ile KWD → HUF çevirin

1,000ك KWD = 1.260Ft HUF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → HUF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HUF
1 KWD → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.259,91001.259,9100
Düşük1.201,22001.150,7600
Ortalama1.228,83431.190,4283
Değişim4.89%8.32%
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1 KWD → HUF istatistikleri

KWD → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.259,9100, en düşük 1.201,2200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.228,8343 oldu. KWD → HUF kurundaki değişiklik 4.89 değerindeydi.

KWD → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.259,9100, en düşük 1.150,7600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.190,4283 oldu. KWD → HUF kurundaki değişiklik 8.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Macar Forinti
1 KWD1.259,91000 HUF
5 KWD6.299,55000 HUF
10 KWD12.599,10000 HUF
20 KWD25.198,20000 HUF
50 KWD62.995,50000 HUF
100 KWD125.991,00000 HUF
250 KWD314.977,50000 HUF
500 KWD629.955,00000 HUF
1000 KWD1.259.910,00000 HUF
2000 KWD2.519.820,00000 HUF
5000 KWD6.299.550,00000 HUF
10000 KWD12.599.100,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Kuveyt Dinarı
2000 HUF1,58741 KWD
5000 HUF3,96853 KWD
10000 HUF7,93705 KWD
15000 HUF11,90558 KWD
20000 HUF15,87410 KWD
30000 HUF23,81115 KWD
40000 HUF31,74820 KWD
50000 HUF39,68525 KWD
60000 HUF47,62230 KWD
100000 HUF79,37050 KWD
150000 HUF119,05575 KWD
200000 HUF158,74100 KWD