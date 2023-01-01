10 bin Macar forintinden Kuveyt dinarına
Reel döviz kuru ile HUF → KWD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Kuveyt Dinarı
|2000 HUF
|1.67841 KWD
|5000 HUF
|4.19602 KWD
|10000 HUF
|8.39204 KWD
|15000 HUF
|12.58806 KWD
|20000 HUF
|16.78408 KWD
|30000 HUF
|25.17612 KWD
|40000 HUF
|33.56816 KWD
|50000 HUF
|41.96020 KWD
|60000 HUF
|50.35224 KWD
|100000 HUF
|83.92040 KWD
|150000 HUF
|125.88060 KWD
|200000 HUF
|167.84080 KWD
|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Macar Forinti
|1 KWD
|1191.61000 HUF
|5 KWD
|5958.05000 HUF
|10 KWD
|11916.10000 HUF
|20 KWD
|23832.20000 HUF
|50 KWD
|59580.50000 HUF
|100 KWD
|119161.00000 HUF
|250 KWD
|297902.50000 HUF
|500 KWD
|595805.00000 HUF
|1000 KWD
|1191610.00000 HUF
|2000 KWD
|2383220.00000 HUF
|5000 KWD
|5958050.00000 HUF
|10000 KWD
|11916100.00000 HUF