5 Kuveyt dinarından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → GYD çevirin

1,000ك KWD = 680,4GY$ GYD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → GYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GYD
1 KWD → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek683,1020686,0370
Düşük677,7400677,7400
Ortalama681,3638682,6890
Değişim-0.31%-0.53%
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1 KWD → GYD istatistikleri

KWD → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 683,1020, en düşük 677,7400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 681,3638 oldu. KWD → GYD kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

KWD → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 686,0370, en düşük 677,7400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 682,6890 oldu. KWD → GYD kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - GYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Guyana Doları
1 KWD680,38100 GYD
5 KWD3.401,90500 GYD
10 KWD6.803,81000 GYD
20 KWD13.607,62000 GYD
50 KWD34.019,05000 GYD
100 KWD68.038,10000 GYD
250 KWD170.095,25000 GYD
500 KWD340.190,50000 GYD
1000 KWD680.381,00000 GYD
2000 KWD1.360.762,00000 GYD
5000 KWD3.401.905,00000 GYD
10000 KWD6.803.810,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Kuveyt Dinarı
1 GYD0,00147 KWD
5 GYD0,00735 KWD
10 GYD0,01470 KWD
20 GYD0,02940 KWD
50 GYD0,07349 KWD
100 GYD0,14698 KWD
250 GYD0,36744 KWD
500 GYD0,73489 KWD
1000 GYD1,46977 KWD
2000 GYD2,93954 KWD
5000 GYD7,34885 KWD
10000 GYD14,69770 KWD