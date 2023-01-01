10 Guyana dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile GYD → KWD çevirin

10 gyd
0.015 kwd

1.00000 GYD = 0.00148 KWD

11:3 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

GYD → KWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GYD → 0 KWD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86461.060988.09551.423891.633160.966718.4987
1GBP1.156611.22705101.8921.646891.888931.1180921.3958
1USD0.94260.814963183.03851.342151.539410.911317.4368
1INR0.01135130.009814280.012042610.0161630.01853850.01097440.209985

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guyana dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guyana doları

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Guyana Doları / Kuveyt Dinarı
1 GYD0.00148 KWD
5 GYD0.00738 KWD
10 GYD0.01477 KWD
20 GYD0.02953 KWD
50 GYD0.07383 KWD
100 GYD0.14766 KWD
250 GYD0.36914 KWD
500 GYD0.73828 KWD
1000 GYD1.47657 KWD
2000 GYD2.95314 KWD
5000 GYD7.38285 KWD
10000 GYD14.76570 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Guyana Doları
1 KWD677.24700 GYD
5 KWD3386.23500 GYD
10 KWD6772.47000 GYD
20 KWD13544.94000 GYD
50 KWD33862.35000 GYD
100 KWD67724.70000 GYD
250 KWD169311.75000 GYD
500 KWD338623.50000 GYD
1000 KWD677247.00000 GYD
2000 KWD1354494.00000 GYD
5000 KWD3386235.00000 GYD
10000 KWD6772470.00000 GYD