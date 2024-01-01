5 Kuveyt dinarından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile KWD → BDT çevirin

1,000ك KWD = 388,9Tk BDT

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 KWD → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek390,2890391,9060
Düşük388,4720388,4720
Ortalama389,6202390,2884
Değişim-0.26%-0.03%
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1 KWD → BDT istatistikleri

KWD → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 390,2890, en düşük 388,4720 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 389,6202 oldu. KWD → BDT kurundaki değişiklik -0.26 değerindeydi.

KWD → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 391,9060, en düşük 388,4720 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 390,2884 oldu. KWD → BDT kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bangladeş Takası
1 KWD388,86400 BDT
5 KWD1.944,32000 BDT
10 KWD3.888,64000 BDT
20 KWD7.777,28000 BDT
50 KWD19.443,20000 BDT
100 KWD38.886,40000 BDT
250 KWD97.216,00000 BDT
500 KWD194.432,00000 BDT
1000 KWD388.864,00000 BDT
2000 KWD777.728,00000 BDT
5000 KWD1.944.320,00000 BDT
10000 KWD3.888.640,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Kuveyt Dinarı
1 BDT0,00257 KWD
5 BDT0,01286 KWD
10 BDT0,02572 KWD
20 BDT0,05143 KWD
50 BDT0,12858 KWD
100 BDT0,25716 KWD
250 BDT0,64290 KWD
500 BDT1,28580 KWD
1000 BDT2,57159 KWD
2000 BDT5,14318 KWD
5000 BDT12,85795 KWD
10000 BDT25,71590 KWD