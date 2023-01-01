5000 Bangladeş takasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile BDT → KWD çevirin

5.000 bdt
14,018 kwd

1.00000 BDT = 0.00280 KWD

3:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → KWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 KWD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.057987.93371.4261.638380.9665518.5303
1GBP1.155411.22235101.6031.647671.893061.1167521.4108
1USD0.945250.818096183.1211.347951.548710.9136517.5161
1INR0.01137220.009842230.012030710.01621670.0186320.01099180.21073

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Bangladeş takasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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Çevrim kurları Bangladeş Takası / Kuveyt Dinarı
1 BDT0.00280 KWD
5 BDT0.01402 KWD
10 BDT0.02804 KWD
20 BDT0.05607 KWD
50 BDT0.14018 KWD
100 BDT0.28035 KWD
250 BDT0.70089 KWD
500 BDT1.40177 KWD
1000 BDT2.80354 KWD
2000 BDT5.60708 KWD
5000 BDT14.01770 KWD
10000 BDT28.03540 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bangladeş Takası
1 KWD356.69200 BDT
5 KWD1783.46000 BDT
10 KWD3566.92000 BDT
20 KWD7133.84000 BDT
50 KWD17834.60000 BDT
100 KWD35669.20000 BDT
250 KWD89173.00000 BDT
500 KWD178346.00000 BDT
1000 KWD356692.00000 BDT
2000 KWD713384.00000 BDT
5000 KWD1783460.00000 BDT
10000 KWD3566920.00000 BDT