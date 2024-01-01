30.000 Güney Kore wonundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile KRW → XPF çevirin

1,000₩ KRW = 0,08102₣ XPF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XPF
1 KRW → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08100,0820
Düşük0,07900,0790
Ortalama0,07970,0805
Değişim1.24%0.20%
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1 KRW → XPF istatistikleri

KRW → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0810, en düşük 0,0790 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0797 oldu. KRW → XPF kurundaki değişiklik 1.24 değerindeydi.

KRW → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0820, en düşük 0,0790 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0805 oldu. KRW → XPF kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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KRW → SGD

KRW → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / CFP Frangı
1 KRW0,08102 XPF
5 KRW0,40511 XPF
10 KRW0,81021 XPF
20 KRW1,62043 XPF
50 KRW4,05107 XPF
100 KRW8,10213 XPF
250 KRW20,25533 XPF
500 KRW40,51065 XPF
1000 KRW81,02130 XPF
2000 KRW162,04260 XPF
5000 KRW405,10650 XPF
10000 KRW810,21300 XPF
20000 KRW1.620,42600 XPF
30000 KRW2.430,63900 XPF
40000 KRW3.240,85200 XPF
50000 KRW4.051,06500 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Güney Kore Wonu
1 XPF12,34240 KRW
5 XPF61,71200 KRW
10 XPF123,42400 KRW
20 XPF246,84800 KRW
50 XPF617,12000 KRW
100 XPF1.234,24000 KRW
250 XPF3.085,60000 KRW
500 XPF6.171,20000 KRW
1000 XPF12.342,40000 KRW
2000 XPF24.684,80000 KRW
5000 XPF61.712,00000 KRW
10000 XPF123.424,00000 KRW