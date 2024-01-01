Kamboçya rielinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile KHR → MYR çevirin

1.000 khr
1,17 myr

1.00000 KHR = 0.00117 MYR

08:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.0733589.11781.45231.65220.94835518.3125
1 GBP1.169311.25505104.2041.698151.931891.1089121.4125
1 USD0.931650.796781183.02771.353051.539290.8835517.0611
1 INR0.01122110.009596570.012044210.01629640.01853950.01064160.205487

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Kamboçya rielinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Malezya Ringiti
1 KHR0.00117 MYR
5 KHR0.00586 MYR
10 KHR0.01173 MYR
20 KHR0.02346 MYR
50 KHR0.05864 MYR
100 KHR0.11728 MYR
250 KHR0.29320 MYR
500 KHR0.58641 MYR
1000 KHR1.17282 MYR
2000 KHR2.34564 MYR
5000 KHR5.86410 MYR
10000 KHR11.72820 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Kamboçya Rieli
1 MYR852.64300 KHR
5 MYR4263.21500 KHR
10 MYR8526.43000 KHR
20 MYR17052.86000 KHR
50 MYR42632.15000 KHR
100 MYR85264.30000 KHR
250 MYR213160.75000 KHR
500 MYR426321.50000 KHR
1000 MYR852643.00000 KHR
2000 MYR1705286.00000 KHR
5000 MYR4263215.00000 KHR
10000 MYR8526430.00000 KHR