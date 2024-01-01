Kırgızistan somundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile KGS → XOF çevirin

1.000 kgs
6.842 xof

1.00000 KGS = 6.84153 XOF

08:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855011.073389.11351.452441.651870.9483618.3072
1 GBP1.1695811.25535104.2291.69881.932051.1091821.4124
1 USD0.93170.796591183.02761.353251.539050.883617.0569
1 INR0.01122160.009594290.012044210.01629880.01853660.01064220.205437

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Kırgızistan somundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / CFA Frangı BCEAO
1 KGS6.84153 XOF
5 KGS34.20765 XOF
10 KGS68.41530 XOF
20 KGS136.83060 XOF
50 KGS342.07650 XOF
100 KGS684.15300 XOF
250 KGS1710.38250 XOF
500 KGS3420.76500 XOF
1000 KGS6841.53000 XOF
2000 KGS13683.06000 XOF
5000 KGS34207.65000 XOF
10000 KGS68415.30000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kırgızistan Somu
1 XOF0.14617 KGS
5 XOF0.73083 KGS
10 XOF1.46166 KGS
20 XOF2.92332 KGS
50 XOF7.30830 KGS
100 XOF14.61660 KGS
250 XOF36.54150 KGS
500 XOF73.08300 KGS
1000 XOF146.16600 KGS
2000 XOF292.33200 KGS
5000 XOF730.83000 KGS
10000 XOF1461.66000 KGS