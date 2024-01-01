bin CFA Frangı BCEAO'dan Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile XOF → KGS çevirin

1,000CFA XOF = 0,1391Лв KGS

10:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → KGS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KGS
1 XOF → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14280,1458
Düşük0,13810,1381
Ortalama0,14020,1420
Değişim-1.68%-3.71%
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1 XOF → KGS istatistikleri

XOF → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1428, en düşük 0,1381 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1402 oldu. XOF → KGS kurundaki değişiklik -1.68 değerindeydi.

XOF → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1458, en düşük 0,1381 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1420 oldu. XOF → KGS kurundaki değişiklik -3.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - KGS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9961,341.725,21
1 GBP1,26311,7721,1961,94512,6291,6922.179,72
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1290,9551.230,4
1 EUR1,0560,8361,48111,62510,5561,4151.821,91

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kırgızistan Somu
1 XOF0,13915 KGS
5 XOF0,69574 KGS
10 XOF1,39147 KGS
20 XOF2,78294 KGS
50 XOF6,95735 KGS
100 XOF13,91470 KGS
250 XOF34,78675 KGS
500 XOF69,57350 KGS
1000 XOF139,14700 KGS
2000 XOF278,29400 KGS
5000 XOF695,73500 KGS
10000 XOF1.391,47000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / CFA Frangı BCEAO
1 KGS7,18663 XOF
5 KGS35,93315 XOF
10 KGS71,86630 XOF
20 KGS143,73260 XOF
50 KGS359,33150 XOF
100 KGS718,66300 XOF
250 KGS1.796,65750 XOF
500 KGS3.593,31500 XOF
1000 KGS7.186,63000 XOF
2000 KGS14.373,26000 XOF
5000 KGS35.933,15000 XOF
10000 KGS71.866,30000 XOF