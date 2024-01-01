Kırgızistan somundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile KGS → TRY çevirin

1.000 kgs
344,33 try

1.00000 KGS = 0.34432 TRY

08:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85511.0732589.10961.452481.652040.94838518.3071
1 GBP1.1694511.2551104.2081.698591.931961.1090921.409
1 USD0.931750.796749183.02781.353351.539290.8836517.0576
1 INR0.01122210.009596170.012044210.01630.01853950.01064280.205444

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Kırgızistan somundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Türk Lirası
1 KGS0.34432 TRY
5 KGS1.72162 TRY
10 KGS3.44325 TRY
20 KGS6.88650 TRY
50 KGS17.21625 TRY
100 KGS34.43250 TRY
250 KGS86.08125 TRY
500 KGS172.16250 TRY
1000 KGS344.32500 TRY
2000 KGS688.65000 TRY
5000 KGS1721.62500 TRY
10000 KGS3443.25000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Kırgızistan Somu
1 TRY2.90423 KGS
5 TRY14.52115 KGS
10 TRY29.04230 KGS
20 TRY58.08460 KGS
50 TRY145.21150 KGS
100 TRY290.42300 KGS
250 TRY726.05750 KGS
500 TRY1452.11500 KGS
1000 TRY2904.23000 KGS
2000 TRY5808.46000 KGS
5000 TRY14521.15000 KGS
10000 TRY29042.30000 KGS