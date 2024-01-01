Ürdün dinarından Panama balboasına

Reel döviz kuru ile JOD → PAB çevirin

1.000 jod
1.409,94 pab

1.00000 JOD = 1.40994 PAB

07:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555451.073389.12351.453781.653140.94871518.3173
1 GBP1.1688511.25455104.1741.699291.932311.108921.4105
1 USD0.93170.797099183.03691.35451.540240.8839517.0663
1 INR0.01122040.009599330.012042810.0163120.01854880.01064530.205527

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Ürdün dinarından Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

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JOD → GBP

JOD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Panama Balboası
1 JOD1.40994 PAB
5 JOD7.04970 PAB
10 JOD14.09940 PAB
20 JOD28.19880 PAB
50 JOD70.49700 PAB
100 JOD140.99400 PAB
250 JOD352.48500 PAB
500 JOD704.97000 PAB
1000 JOD1409.94000 PAB
2000 JOD2819.88000 PAB
5000 JOD7049.70000 PAB
10000 JOD14099.40000 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Ürdün Dinarı
1 PAB0.70925 JOD
5 PAB3.54625 JOD
10 PAB7.09250 JOD
20 PAB14.18500 JOD
50 PAB35.46250 JOD
100 PAB70.92500 JOD
250 PAB177.31250 JOD
500 PAB354.62500 JOD
1000 PAB709.25000 JOD
2000 PAB1418.50000 JOD
5000 PAB3546.25000 JOD
10000 PAB7092.50000 JOD