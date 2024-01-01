Ürdün dinarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile JOD → JMD çevirin

1.000 jod
220.293 jmd

1.00000 JOD = 220.29300 JMD

07:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354551.3475519.04220.931650.7970673.67291.54024
1 CAD0.73825310.99483214.0580.687770.5884372.711531.13709
1 SGD0.7420871.00519114.1310.6913430.5914932.725611.14299
1 ZAR0.05251490.07113410.070766510.04892390.04185790.1928820.0808855

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Jamaika Doları
1 JOD220.29300 JMD
5 JOD1101.46500 JMD
10 JOD2202.93000 JMD
20 JOD4405.86000 JMD
50 JOD11014.65000 JMD
100 JOD22029.30000 JMD
250 JOD55073.25000 JMD
500 JOD110146.50000 JMD
1000 JOD220293.00000 JMD
2000 JOD440586.00000 JMD
5000 JOD1101465.00000 JMD
10000 JOD2202930.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Ürdün Dinarı
1 JMD0.00454 JOD
5 JMD0.02270 JOD
10 JMD0.04539 JOD
20 JMD0.09079 JOD
50 JMD0.22697 JOD
100 JMD0.45394 JOD
250 JMD1.13485 JOD
500 JMD2.26970 JOD
1000 JMD4.53940 JOD
2000 JMD9.07880 JOD
5000 JMD22.69700 JOD
10000 JMD45.39400 JOD